Perché Daniela Santanché è stata indagata un’altra volta per bancarotta

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Santanché torna a finire sotto inchiesta per bancarotta. La politica è stata nuovamente indagata, ma i dettagli sui motivi specifici non sono ancora chiari. La notizia circola da qualche ora e sta facendo discutere, anche perché riguarda una figura nota nel panorama italiano. Fanpage.it ha dedicato il suo podcast giornaliero alle ultime novità, cercando di fare chiarezza su questa nuova vicenda.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della nuova indagine per bancarotta su Daniela Santanché.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Daniela Santanché

Daniela Santanché è indagata a Milano per bancarotta (un’altra)

La ministra del Turismo Daniela Santanché è stata di nuovo indagata a Milano, questa volta per bancarotta.

Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta

Nuove difficoltà per Daniela Santanchè.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Daniela Santanché

Argomenti discussi: Daniela Santanchè indagata per un'altra bancarotta. Sotto la lente il fallimento di Bioera; Santanchè indagata anche per Bioera, opposizioni all'attacco: Si dimetta; Daniela Santanché è indagata a Milano per bancarotta (un’altra); Santanchè indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta.

perché daniela santanché èPerché Daniela Santanché è stata indagata un’altra volta per bancarottaUn’altra società fallita, un’altra indagine per bancarotta. Dopo i casi di Ki Group e Visibilia, per la ministra del Turismo, Daniela Santanché, si aggiunge un altro problema con la giustizia. La proc ... fanpage.it

Santanché nuovamente indagata, opposizioni all'attacco. La difesa di Biancofiore: Centro sinistra disperato. E il lavoro della ministra è oltre l'eccellenzaTRENTO. Una nuova accusa per la ministra del Turismo Daniela Santanché, che figura nel registro degli indagati per un'altra ipotesi di bancarotta legata al fallimento della società Bioera spa, di cui ... ildolomiti.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.