Perché Daniela Santanché è stata indagata un’altra volta per bancarotta

Daniela Santanché torna a finire sotto inchiesta per bancarotta. La politica è stata nuovamente indagata, ma i dettagli sui motivi specifici non sono ancora chiari. La notizia circola da qualche ora e sta facendo discutere, anche perché riguarda una figura nota nel panorama italiano. Fanpage.it ha dedicato il suo podcast giornaliero alle ultime novità, cercando di fare chiarezza su questa nuova vicenda.

Approfondimenti su Daniela Santanché Daniela Santanché è indagata a Milano per bancarotta (un'altra) La ministra del Turismo Daniela Santanché è stata di nuovo indagata a Milano, questa volta per bancarotta. Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta Nuove difficoltà per Daniela Santanchè. Argomenti discussi: Daniela Santanchè indagata per un'altra bancarotta. Sotto la lente il fallimento di Bioera; Santanchè indagata anche per Bioera, opposizioni all'attacco: Si dimetta; Daniela Santanché è indagata a Milano per bancarotta (un'altra); Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta. Perché Daniela Santanché è stata indagata un'altra volta per bancarottaUn'altra società fallita, un'altra indagine per bancarotta. Dopo i casi di Ki Group e Visibilia, per la ministra del Turismo, Daniela Santanché, si aggiunge un altro problema con la giustizia. Santanché nuovamente indagata, opposizioni all'attacco. La difesa di Biancofiore: Centro sinistra disperato. E il lavoro della ministra è oltre l'eccellenzaTRENTO. Una nuova accusa per la ministra del Turismo Daniela Santanché, che figura nel registro degli indagati per un'altra ipotesi di bancarotta legata al fallimento della società Bioera spa, di cui ... La ministra del Turismo Daniela Santanché è indagata di nuovo a Milano, per un'altra ipotesi di bancarotta. Lei non ci pensa proprio a dimettersi, ma il tema è: come è possibile che a Meloni non passi minimamente per la testa che oggi Santanché è incompati È notizia di poche ore fa e aggiunge un nuovo, pesantissimo tassello a una vicenda che da tempo ha superato ogni limite di decenza politica. La ministra del Turismo Daniela Santanché è indagata dalla Procura di Milano per bancarotta in relazione al fallime

