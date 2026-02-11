Panini Comics lancia due nuovi manga pensati come regali per la festa degli innamorati. Sono due storie che si possono regalare facilmente, perfette per chi cerca un pensiero originale e semplice da consegnare. La casa editrice ha annunciato l’arrivo di queste due novità, puntando su titoli che piaceranno a chi ama il fumetto giapponese e vuole fare un regalo speciale.

Panini Comics ha appena annunciato l’arrivo di due nuovi manga che sono due idee regalo perfette per San Valentino. Ecco il comunicato Stampa: San Valentino è alle porte, e per l’occasione Panini Comics propone ai propri lettori due imperdibili novità targate Planet Manga – On Stage – Fiorisci in scena! e Sogno o realtà? – pensate per conquistare chiunque sia in cerca di emozioni autentiche, delicate e coinvolgenti. On Stage -©Panini comics Si parte con On Stage – Fiorisci in scena!, il nuovo slice of life in tre volumi di Shou Harusono, amatissima autrice di Sasaki e Miyano. Ambientata tra i corridoi di una scuola e il palcoscenico del club di teatro, la storia segue il legame sempre più intenso tra Asahi, un ragazzo in cerca di cambiamento e Imari, compagno di scuola tanto carismatico quanto enigmatico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Per San Valentino ci sono questi due manga firmati Panini, perfetti come idea regalo

