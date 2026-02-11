Per San Valentino ci sono questi due manga firmati Panini perfetti come idea regalo
Panini Comics lancia due nuovi manga pensati come regali per la festa degli innamorati. Sono due storie che si possono regalare facilmente, perfette per chi cerca un pensiero originale e semplice da consegnare. La casa editrice ha annunciato l’arrivo di queste due novità, puntando su titoli che piaceranno a chi ama il fumetto giapponese e vuole fare un regalo speciale.
Panini Comics ha appena annunciato l’arrivo di due nuovi manga che sono due idee regalo perfette per San Valentino. Ecco il comunicato Stampa: San Valentino è alle porte, e per l’occasione Panini Comics propone ai propri lettori due imperdibili novità targate Planet Manga – On Stage – Fiorisci in scena! e Sogno o realtà? – pensate per conquistare chiunque sia in cerca di emozioni autentiche, delicate e coinvolgenti. On Stage -©Panini comics Si parte con On Stage – Fiorisci in scena!, il nuovo slice of life in tre volumi di Shou Harusono, amatissima autrice di Sasaki e Miyano. Ambientata tra i corridoi di una scuola e il palcoscenico del club di teatro, la storia segue il legame sempre più intenso tra Asahi, un ragazzo in cerca di cambiamento e Imari, compagno di scuola tanto carismatico quanto enigmatico. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su San Valentino Manga
