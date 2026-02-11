Per McKennie 5 punti di sutura | Spalletti cambia l’attacco contro l’Inter

La Juventus si prepara alla grande sfida contro l’Inter. McKennie si è fatto cinque punti di sutura alla spalla e non è ancora sicuro di scendere in campo. Spalletti ha deciso di cambiare l’attacco, valutando le opzioni disponibili per affrontare i nerazzurri. L’allenamento di oggi è stato dedicato a un lavoro personalizzato per il centrocampista statunitense, mentre il resto della squadra si è allenata alla Continassa dopo il giorno di riposo. La situazione di McKennie resta da monitorare, ma le scelte di formazione sono già in fase di definizione

Allenamento personalizzato per il jolly della Juventus: le condizioni dello statunitense in vista dell’Inter e le possibili scelte di Spalletti nel reparto offensivo La Juventus è tornato ad allenarsi alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Allenamento mattutino per Locatelli e compagni, che preparano il big match di sabato sera contro la capolista Inter. Weston McKennie, centrocampista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Le buone notizie per Spalletti arrivano da Conceicao, che ha smaltito gli acciacchi degli ultimi giorni e si candida per una maglia da titolare per il Derby d’Italia di San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Per McKennie 5 punti di sutura: Spalletti cambia l’attacco contro l’Inter Approfondimenti su Juventus Inter Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? La Juventus sorprende tutti con una scelta insolita contro l’Inter. “Emorragia dopo la rottura dei punti di sutura e infezioni”, la denuncia della famiglia contro l’ospedale La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Inter Argomenti discussi: Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer da centravanti (8), Spalletti a -1 dal Napoli; Rinnovo McKennie-Juve, le cifre e l'errore da non ripetere. Insostituibile per Spalletti, occasione per l'Inter; Strada in salita per il rinnovo di McKennie: svelata la distanza tra domanda e proposta della Juventus; Juventus, doppietta di rinnovi: Spalletti e McKennie imprescindibili. Juventus: 5 punti di sutura per McKennie, recupera Conceicao per l'InterNotizie contrastanti dall'infermeria per Spalletti in vista del big match contro l'Inter. msn.com Le pagelle di Juventus-Cremonese 5-0: McKennie (7,5) è ovunque, David (7) rigenerato. Spalletti raggiunge il NapoliJuventus straripante. I bianconeri conquistano la vittoria contro la Cremonese con un largo 5-0 all'Allianz Stadium. Tre punti fondamentale che permettono alla squadra di Luciano Spalletti ... ilmattino.it Con due gol nella ripresa la Juventus chiude la pratica Benfica dopo un primo tempo sotto tono. Sfuriata di Thuram, gol del solito e imprescindibile McKennie (10° gol in ChampionsLeague). Molto bravo Di Gregorio. Tre punti vitali e 15° posto, ora sotto con il - facebook.com facebook Una straripante #Juventus conquista meritatamente 3 punti al Tardini. Squadra sempre padrona del campo, mai in difficoltà, neppure dopo il goffo autogol di #Cambiaso, e totalmente ribaltata da #Spalletti. In gol #Bremer, #McKennie e il rivitalizzato #David x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.