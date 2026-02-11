Pepi Pres Roma Più Bella | Il TAR del Lazio disapplica il Regolamento d' Igiene di Roma Capitale

Il TAR del Lazio ha annullato il Regolamento d'Igiene di Roma. La decisione arriva dopo che, lo scorso agosto, un ristorante della città era stato chiuso per aver violato le norme. La vicenda mette in discussione le regole messe in atto dall'amministrazione comunale e apre un nuovo fronte sulla gestione della sicurezza alimentare nella capitale.

Il TAR del Lazio cambia il Regolamento d'Igiene di Roma Capitale. Lo scorso agosto un ristorante della capitale era stato chiuso per aver disatteso il regolamento. L'Avv. Andrea Ippoliti insieme all'Associazione Roma Più Bella aveva presentato ricorso, che è stato accolto dal TAR. «Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso dell'Avv. Andrea Ippoliti, ha disapplicato il Regolamento d'Igiene di Roma Capitale nella parte in cui vieta l'uso di impianti a carboni attivi liberamente, ma lo subordina a vari limiti e prescrizioni come l'impossibilità di usare la canna fumaria». Lo annuncia Roberta Pepi (Presidente dell'Associazione Roma Più Bella), da sempre sostenitrice dell'importanza di consentire l'uso delle nuove tecnologie, meno impattanti per l'ambiente e più affidabili.

