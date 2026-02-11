Penis Gate alle Olimpiadi | davvero gli sciatori si sono modificati?

Le Olimpiadi sono tornate sotto i riflettori per un rumors che sta facendo discutere. Si parla di sciatori che avrebbero ricevuto iniezioni intime per evitare i controlli antidoping sulle tute. Le federazioni e la WADA smentiscono tutto, definendo l’indiscrezione solo una voce senza basi concrete. La vicenda sta creando confusione tra gli appassionati e mette in discussione la credibilità delle procedure di controllo.

. Una voce clamorosa sul salto con gli sci parla di presunte iniezioni intime per aggirare i controlli sulle tute, ma le federazioni sportive e la WADA negano prove concrete e definiscono l’episodio un semplice rumor mediatico. Negli ultimi giorni il mondo del salto con gli sci ha visto esplodere una delle polemiche più strane e discusse dell’intero panorama olimpico. La stampa internazionale ha ribattezzato la vicenda “ Penis Gate ”, dopo che alcune indiscrezioni hanno parlato di presunti tentativi da parte di atleti di modificare temporaneamente le proprie misure corporee per ottenere vantaggi aerodinamici.🔗 Leggi su Bollicinevip.comImmagine generica

Olimpiadi 2026, ‘penis gate’ nel salto con gli sci: controlli su conformità tute

Questa mattina a Predazzo, gli organizzatori hanno avviato controlli approfonditi sulle tute degli atleti di salto con gli sci.

Olimpiadi, il caso «Penis Gate» fra gli atleti del salto con sci e che cosa c'è da sapere sui filler all'acido ialuronico sui genitali maschili

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina si apre un caso curioso legato al salto con gli sci.

