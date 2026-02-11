Pemex pipeline explosion in Mexico kills three and injures six governor says
Un’esplosione di una conduttura della Pemex nella regione dell’Istmo di Tehuantepec in Messico ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre sei. L’incidente è avvenuto martedì, lasciando i residenti e le autorità sotto shock. I soccorritori sono intervenuti subito per aiutare i feriti e cercare di contenere i danni. La causa dell’esplosione resta ancora da chiarire.
MEXICO CITY, Feb 10 (Reuters) - Three people were killed and another six were injured after a Pemex pipeline exploded on Tuesday in the Isthmus of Tehuantepec region of M. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
