Pemex pipeline explosion in Mexico kills three and injures six governor says

Un’esplosione di una conduttura della Pemex nella regione dell’Istmo di Tehuantepec in Messico ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre sei. L’incidente è avvenuto martedì, lasciando i residenti e le autorità sotto shock. I soccorritori sono intervenuti subito per aiutare i feriti e cercare di contenere i danni. La causa dell’esplosione resta ancora da chiarire.

MEXICO CITY, Feb 10 (Reuters) - Three people were killed and another six were injured after a Pemex pipeline exploded on Tuesday in the Isthmus of Tehuantepec region of M. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Pemex pipeline explosion in Mexico kills three and injures six, governor says Approfondimenti su Pemex Pipeline Russian drone attack on Ukraine’s Odesa kills one, governor says Un attacco con droni russi ha colpito la città di Odesa, nel sud dell’Ucraina. Armed attack in Mexico’s Salamanca kills 11 Un attacco armato a Salamanca, nello stato di Guanajuato, in Messico, ha provocato la morte di 11 persone. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Gas tanker explosion in Mexico City kills at least 8, injures over 80 Ultime notizie su Pemex Pipeline Pemex pipeline explosion in Mexico kills three and injures six, governor saysMEXICO CITY, Feb 10 (Reuters) - Three people were killed and another six were injured after a Pemex pipeline exploded on Tuesday in the Isthmus of Tehuantepec region of Mexico's Oaxaca state, Oaxaca's ... msn.com Tragic Explosion: Fatal Pemex Pipeline Blast in OaxacaThree individuals were killed and six others injured following a Pemex pipeline explosion in Mexico's Oaxaca state. The incident occurred in the Isthmus of Tehuantepec region, as confirmed by Governor ... devdiscourse.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.