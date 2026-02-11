Pellegrino Juve l’obiettivo di mercato bianconero rinnova il contratto con il Parma Ecco fino a quando ha firmato

La Juventus ha fatto un passo avanti per Pellegrino Juve, l’attaccante che aveva nel mirino. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Parma ancora per un po’ di tempo, senza lasciare il club a breve. Ora si aspetta di capire se in futuro ci saranno altre mosse di mercato.

Pellegrino Juve, l'attaccante cercato anche dal club bianconero ha prolungato il proprio contratto con il Parma. Ha firmato fino a questa data. La Juve vede allontanarsi uno dei profili monitorati con attenzione per rinforzare il reparto avanzato del futuro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Mateo Pellegrino ha deciso di legarsi stabilmente al suo attuale club. Il calciatore, finito nel mirino della dirigenza bianconera grazie alle ottime prestazioni fornite in campionato, ha firmato oggi un nuovo contratto a lungo termine con il Parma. L'accordo sarà valido fino a giugno 2030, blindando di fatto il centravanti.

