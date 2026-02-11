Domenica alle 17, Marco Pellacani tornerà a giocare contro l’Itas Trentino, la squadra della sua città e del suo cuore. Dopo aver passato anni in maglia trentina, il centrale della Yuasa Battery Grottazzolina affronterà per la prima volta i suoi ex compagni nel loro campo. È un ritorno speciale, che promette emozioni forti, e Pellacani ha già detto che si aspetta una partita da brividi.

Saranno brividi veri domenica alle 17 per Marco Pellacani, centrale della Yuasa Battery Grottazzolina, che da trentino doc affronterà per la prima volta da avversario, nella sua casa, quell’ Itas Trentino che ama da sempre, con cui ha giocato ed è cresciuto, fino allo scudetto dello scorso anno; quest’anno invece il prestito alla Yuasa. "Per me saranno tante emozioni tutte insieme, senza dubbio belle da vivere. Vengo proprio da Trento, lì sono cresciuto guardando con i miei genitori le partite prima di tutto come tifoso. Già è stato qualcosa di speciale giocarci con quella maglia ma tornarci da avversario, dopo quello scudetto vinto lo scorso anno è qualcosa di difficilmente spiegabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pellacani torna a casa: "Una gara da brividi"

Approfondimenti su Pellacani Itas

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pellacani Itas

Argomenti discussi: Pellacani torna a casa: Una gara da brividi; Oscar Bertone: Chiara Pellacani ha capito cosa stava sbagliando negli USA. Pensai a lungo se allenare Tania Cagnotto; Yuasa, l’ex Pallacani contro la sua Trento: Prima da tifoso e poi da atleta, tanti ricordi al PalaTrento GROTTAZZOLINA – Quella di domenica alle ore 17 in casa dell’Itas Trentino sarà una di quelle sfide già molto complicate dal punto di vista tecnico per la Yua.

Serie B Pescara Modena, si gioca domani alle 15. Assente Valzania squalificato, out i soliti Pellacani, Tsadjout e Kraja. Tornano Oliveri, Gravillon e Faraoni. Gorgone: "Dagasso c'è e si è sempre allenato regolarmente. Poi da lunedì si vedrà. Ho dubbi sulle fas - facebook.com facebook