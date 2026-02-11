Questa notte al Renato Dall’Ara, durante la partita di Coppa Italia, Pedro si è infortunato gravemente. L’attaccante della Lazio è uscito dal campo in barella e ora si trova in ospedale. I tifosi si chiedono quando potrà tornare in campo, ma al momento non ci sono ancora date ufficiali. La squadra dovrà fare a meno del suo giocatore per alcune partite, sperando in una pronta ripresa.

Una notte decisiva di Coppa Italia al Renato Dall’Ara porta una ferita dolorosa per la Lazio: Pedro, attaccante spagnolo, è stato costretto a lasciare il campo in barella al 42’ del primo tempo e successivamente accompagnato in ospedale per accertamenti. L’episodio ha innestato una fase di grande incertezza, sia sul piano sportivo che medico, in una gara cruciale per l’accesso alle semifinali. Durante un contrasto di gioco inizialmente non apparso particolarmente violento, il giocatore è rimasto a terra richiamando l’attenzione dei compagni con gesti eloquenti. Non è bastato l’intervento dei sanitari di casa per permettergli di rialzarsi in piedi, e la sostituzione è diventata inevitabile: al suo posto è entrato Tijjani Noslin, chiamato a dare profondità al reparto offensivo in una fase delicata della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pedro infortunato: esce in barella e va in ospedale, quando tornerà in campo?

Approfondimenti su Pedro Infortunio

Pedro è uscito in barella nel match tra Bologna e Lazio e ora si trova in ospedale.

Durante una partita, Moutoussamy ha simulato un infortunio per cercare di evitare un’espulsione, uscendo in barella.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pedro Infortunio

Argomenti discussi: Pedro Felipe è un nuovo calciatore neroverde!; Lazio, da Romagnoli e Maldini a Isaksen, Pedro e Tavares: tutto sulla probabile formazione; Cataldi al centro: è l’uomo dei recuperi. Pedro sfida Noslin e Cancellieri a sinistra; Juventus, pareggio in rimonta: da 0-2 a 2-2 contro la Lazio.

Lazio, paura per Pedro: esce in lacrime contro il Bologna, si teme grave infortunioPaura per Pedro in casa Lazio: al 45’ della gara di Coppa Italia in casa del Bologna l’attaccante ha lasciato il campo in lacrime per un brutto infortunio dopo un contrasto con Odgaard. sport.virgilio.it

Infortunio Pedro, ansia per l’attaccante! Esce in barella e viene portato in ospedale, le condizioni e quanto starà fuoriInfortunio Pedro, l’attaccante è uscito in barella nel match Bologna Lazio e viene portato in ospedale. Le condizioni e quanto starà fuori Un brivido freddo percorre la schiena dei tifosi biancocelest ... calcionews24.com

45’ Juve in svantaggio: Pedro porta avanti la Lazio a fine primo tempo #JuveLazio 0-1 - facebook.com facebook