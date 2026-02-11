Pedro frustrato per un’occasione persa per il Chelsea dopo il pareggio del Leeds

Pedro si sfoga dopo il pareggio del Chelsea contro il Leeds. L’attaccante brasiliano dice che quella partita rappresenta un’occasione sfuggita per qualificarsi alla Champions League. Pedro si dice frustrato e deluso, perché la squadra avrebbe potuto fare di più, ma ora bisogna guardare avanti.

2026-02-11 00:46:00 Breaking news: Joao Pedro ha ammesso che il pareggio per 2-2 del Chelsea contro il Leeds è stata una “occasione persa” nel tentativo di qualificarsi alla Champions League. I Blues si stavano dirigendo verso la quinta vittoria consecutiva sotto la guida di Liam Rosenior grazie ai gol di Pedro e Cole Palmer, ma i padroni di casa sono stati sconfitti da due gol a raffica nel secondo tempo assicurando che la partita finisse in parità. Con il Manchester United che perde punti in casa del West Ham, il Chelsea ha perso l’occasione di portarlo al quarto posto e portarsi a solo un punto dall’Aston Villa, terzo nella classifica della Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’allenatore dell’Everton, David Moyes, ha espresso soddisfazione per il punto ottenuto contro il Leeds, evidenziando l’importanza di Thierno Barry, autore del suo quarto gol in cinque partite di Premier League.

Farke sottolinea l’importanza di aumentare il controllo di gioco al Leeds, in seguito al pareggio contro l’Everton.

