Questa mattina Leonardo Pavoletti si prepara a chiudere la sua ultima stagione con il Cagliari. Il centravanti, che ha dato tanto alla squadra, si confronta con un futuro ancora da definire e con il desiderio di lasciare un segno prima di lasciare il club. La società, invece, valuta il percorso fatto finora e i possibili passi da compiere in vista della prossima stagione.

La disamina odierna mette in luce la situazione di Leonardo Pavoletti e del Cagliari, tra l’esigenza di conferme e la riflessione sull’eredità lasciata durante il percorso recente della stagione. Un contesto in cui la squadra affronta una sconfitta pesante ma utile per crescere, e l’attaccante traccia una linea di quota emotiva e tecnica per il prosieguo del campionato. In conferenza stampa, Pavoletti ha analizzato lucidamente la fase della squadra. Perdere non è mai piacevole, ma ha sottolineato come anche questi passaggi a vuoto possano offrire chiarezza e consentire di guardare avanti con una maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pavoletti a Cagliari: ultima stagione in rossoblù tra sogni e futuro incerto

