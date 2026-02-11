patteggia dopo la rapina fallita il risarcimento va in beneficenza

Dopo il tentativo fallito di rapina all’ufficio postale di Bondeno, un uomo di 55 anni si è accordato con il giudice per patteggiare. Invece di finire in carcere, ha deciso di destinare il risarcimento alla beneficenza. La vicenda si è conclusa con un'ordinanza che garantisce un gesto di solidarietà, sorprendendo chi seguiva il caso.

A volte la beneficenza imbocca strade totalmente inaspettate. Ne è conferma la vicenda giudiziaria che riguarda un 55enne originario di un’altra provincia e già noto alle forze dell’ordine, arrestato l’estate scorsa dopo aver tentato una rapina all’ufficio postale di Bondeno. Patteggiata la pena per quei fatti, l’uomo ha devoluto il risarcimento danni (quantificato in 500 euro) all’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. "Il mio assistito era sinceramente pentito e ha tenuto un comportamento processuale corretto – afferma l’avvocato Roberta Larocca, difensore del 55enne –. In merito al risarcimento abbiamo contattato le Poste (parte lesa nella vicenda, ndr): non avendo avuto risposta e non essendo lui nemmeno entrato fisicamente nell’ufficio, abbiamo deciso di donare la cifra in beneficenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

