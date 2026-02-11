Patrizia De Blanck le ultime volontà svelate dalla figlia Giada

Patrizia De Blanck è morta. La sua famiglia ha appena diffuso le ultime volontà, e la notizia ha fatto rapidamente il giro di Roma. La donna, nota sui media, lascia un vuoto che si sente in tutta la città. La sua scomparsa ha scosso molti, e ora si aspetta di scoprire cosa ha deciso di lasciare ai suoi cari.

La notizia della scomparsa di Patrizia De Blanck ha attraversato Roma come un’onda silenziosa ma potente, lasciando dietro di sé un senso di vuoto difficile da colmare. La contessa, morta a 85 anni dopo una grave malattia, si è spenta nella Capitale, la città che più di ogni altra aveva fatto da sfondo alla sua vita mondana e televisiva. Per giorni il dolore è rimasto sospeso, quasi trattenuto, finché non è arrivato l’annuncio ufficiale dei funerali, accompagnato da parole che hanno colpito nel profondo chi l’ha amata e seguita. A rompere il silenzio è stata la figlia Giada De Blanck, che ha scelto ancora una volta i social per condividere il momento più difficile.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck

Dopo la notizia data dalla figlia Giada

