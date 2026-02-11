Patrizia De Blanck il funerale e l' ultima volontà prima di morire | Lei voleva questo La verità sul decesso

Patrizia De Blanck ha tenuto il suo ultimo funerale a Roma. La figlia Giada ha annunciato la notizia sui social, spiegando anche le ultime volontà della madre, che ha deciso tutto prima di morire. La contessa è deceduta dopo una lunga malattia.

Patrizia De Blanck, fissato il funerale della contessa morta a Roma. L'annuncio arriva dalla figlia Giada via social, con anche le ultime volontà della mamma mancata dopo una grave malattia che la figlia ha definito «devastante» L'addio a Patrizia De Blanck Dolore e lacrime per l'annuncio dei funerali di Patrizia De Blanck. «Questo è per me il messaggio più difficile da scrivere, ma anche quello colmo di maggiore gratitudine - racconta Giada -. L’affetto che tutti voi avete dimostrato, e continuate a dimostrare, per mia mamma, racconta meglio di qualsiasi parola quanto fosse una donna amata. 🔗 Leggi su Leggo.it

A pochi giorni dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, il dolore si fa sentire forte tra amici e familiari.

Patrizia De Blanck, l’ultimo saluto e la scelta della figlia Giada: Funerale semplice, così com’era il suo stileNel pieno del dolore per la perdita della madre, Giada De Blanck ha scritto un commovente messaggio social annunciando anche i dettagli per l’ultimo saluto. libero.it

Patrizia De Blanck incapace di fingere in un mondo di maschere. Il ricordo di Igor RighettiIn queste ore successive alla scomparsa di Patrizia de Blanck, che io chiamavo Pat , colpisce osservare come, attorno al suo nome, si stia componendo un coro di omaggi provenienti anche da ambienti ... affaritaliani.it

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck morta a Roma all'età di 85 anni, affida ancora una volta ai social un pensiero per la mamma, annunciando che i funerali si svolgeranno giovedì mattina alle 11, nella chiesa di Ponte Milvio Gran Madre - facebook.com facebook

Addio a Patrizia de Blanck, la contessa della tv italiana. Aveva 85 anni. L'annuncio della figlia Giada #ANSA x.com