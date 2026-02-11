Pastore non ha dubbi | Rabiot giocatore più importante del Milan Ha modificato…

Il giornalista Giuseppe Pastore dice chiaramente che Rabiot è il giocatore più importante del Milan. In un’intervista esclusiva, Pastore spiega come il centrocampista francese abbia cambiato le sorti della squadra, influenzando il gioco con la sua presenza in campo. Le sue parole fanno capire quanto Rabiot sia diventato un elemento fondamentale per i rossoneri, e il suo impatto si fa sentire ogni volta che scende in campo.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista, dopo aver parlato della lotta scudetto, ha voluto parlare di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero arrivato in estate dal Marsiglia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Giocatore più importante di questo Milan? Sicuramente Rabiot. Il Milan lo ha preso ad agosto e da quando ha esordito, i rossoneri non hanno più perso in campionato. Ha straordinariamente modificato la qualità del gioco a centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

