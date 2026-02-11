Pastore | Milan con Mateta hai perso tempo Rabiot il più dominante In difesa consiglia … | ESCLUSIVA

La redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pastore, che non ha risparmiato commenti sul mercato e sulla squadra. Secondo lui, il Milan ha perso tempo con Mateta, mentre Rabiot si dimostra il giocatore più dominante in campo. Pastore ha anche dato qualche consiglio sulla difesa, senza mezzi termini.

Il Milan si appresta ad entrare nei mesi decisivi della sua stagione, per questo abbiamo voluto ascoltare una voce autorevole sul mondo rossonero. La redazione di Pianeta Milan ha avuto il grande piacere di intervistare in esclusiva il giornalista Giuseppe Pastore, uno dei volti e delle voci dei podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Iniziamo parlando di questa stagione: ti aspettavi un cambio di passo così netto grazie all'arrivo di Massimiliano Allegri, visto come è andata la scorsa stagione con Fonseca e Conceicao? "Si me lo aspettavo. Intanto sono andati fuori 'agenti del caos' che lo scorso anno sono girati intorno al Milan, sia in spogliatoio, che in dirigenza, che in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pastore, che ha parlato di Allegri, Rabiot e del mercato.

