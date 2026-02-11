Passaporti | il rinnovo è possibile alle Poste in 23 comuni della provincia di Firenze Ecco quali

Da oggi i cittadini di 23 comuni della provincia di Firenze possono rinnovare il passaporto presso gli uffici postali. Sono in tutto 5.115 gli sportelli in Italia dove si può fare la pratica, di cui 4.698 sono uffici Polis e 417 si trovano nelle grandi città. La novità riguarda quindi anche molte località della provincia, facilitando la vita a chi necessita di rinnovare il documento senza spostarsi troppo.

FIRENZE – Il progetto Polis della Polizia di Stato, in collaborazione con Poste Italiane e il Ministerodell’Interno, amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Firenze in 23 uffici Polis: Barberino di Mugello, Limite sull’Arno, Cerreto guidi, Dicomano, Compiobbi, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Tavarnuzze, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Pratolino, Vicchio, Spicchio, San Piero a Sieve. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Poste Italiane apre il servizio passaporto in 23 uffici della provincia di Firenze.

Aumentano gli uffici postali in provincia di Firenze dove si può chiedere e rinnovare il passaporto.

