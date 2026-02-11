Partecipò al complotto per uccidere Hitler | in città l' evento che ricorda Dietrich Bonhoeffer

Martedì 17 febbraio alle 17.30, nella Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich a Trieste, si terrà una conferenza dedicata a Dietrich Bonhoeffer. Si parlerà del suo ruolo nella resistenza contro Hitler e del suo coinvolgimento nel complotto per uccidere il dittatore. L’evento ricorda il pastore e teorico protestante tedesco, ucciso nel 1945, e si propone di riflettere sulla sua figura e sul suo lascito. L’appuntamento è aperto a tutti e si inserisce nel ciclo di incontri sulla memoria storica.

Martedì 17 febbraio 2026 alle ore 17.30 nella Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich in via Rossini 4 a Trieste si terrà la conferenza dal titolo “Resistenza e memoria: Dietrich Bonhoeffer ieri e oggi”. L’evento è realizzato dal Comune di Trieste, Museo della Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale e dal Centro Studi Albert Schweitzer, centro culturale delle chiese evangeliche avventista, luterana, metodista e valdese di Trieste. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’incontro è dedicato alla figura di Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo luterano nato a Breslavia nel 1906, fondatore della “chiesa confessante”, la corrente antinazista della Chiesa Evangelica Tedesca.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Dietrich Bonhoeffer

Alfredo Guardiano, magistrato della Cassazione, spiega perché sarà presente all’evento del No.

Ultime notizie su Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer e la testimonianza di una fede che non è fuga dalla realtà. Segui il link per leggere l'editoriale di Enzo Petrolino x.com