Parrocchie in rosso a Gambettola Ma c’è il mutuo i lavori continuano

A Gambettola le parrocchie sono in rosso, ma i lavori continuano. Il bilancio di alcune strutture mostra un passivo di 547 mila euro, anche se il rischio non sembra imminente: tutto è coperto da un mutuo bancario. La parrocchia non si ferma e prosegue con i lavori, nonostante i numeri in negativo.

Piange il bilancio economico della parrocchia di Gambettola. Il passivo ammonta a 547mila euro ma non preoccupa più di tanto perché il debito è coperto da un mutuo bancario. La causa del disavanzo sono stati gli ingenti lavori di ammodernamento dell’edificio parrocchiale eseguiti negli ultimi 25 anni per oltre 9 milioni di euro, di cui 4,5 per lavori straordinari, primo fra tutti la ricostruzione del Teatro Fulgor con annesse le grandi sale multiuso e al piano terra la piazza coperta molto utilizzata dai giovani e dalle famiglie per le feste. Il vecchio cinema-teatro Fulgor che risaliva ai primi anni 60 venne demolito nel 2014, oggi il nuovo teatro è molto confortevole ed in grado di rispondere alle più svariate esigenze della collettività: cinematografia, rappresentazioni teatrali, spettacoli, ed anche convegni, conferenze e assemblee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

