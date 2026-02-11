Parchi marini in Calabria al via Life TerrAmare | tra i 5 siti anche la spiaggia di Brancaleone

Da reggiotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è partito il progetto Life TerrAmare in Calabria. Alla stessa iniziativa partecipano cinque siti, tra cui la spiaggia di Brancaleone. L’obiettivo è coinvolgere le comunità locali nella tutela delle coste, trasformandole in luoghi vivaci e sostenibili. La regione si impegna così in una sfida europea per un equilibrio tra conservazione e sviluppo.

Con il progetto Life TerrAmare si intende portare la Calabria dentro una sfida europea ed internazionale che unisce conservazione, comunità e sviluppo, trasformando le coste in luoghi vivi, responsabili e produttivi di futuro.È da questa visione che nasce dall’impegno dell’assessorato regionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Brancaleone Spiaggia

Calabria: Life TerrAmare rilancia coste e biodiversità con un nuovo modello di gestione sostenibile.

La Calabria annuncia un nuovo progetto per le sue coste e la biodiversità.

Dodici mesi per raccontare la Calabria: presentato il calendario 2026 dei parchi marini

