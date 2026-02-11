Parchi marini in Calabria al via Life TerrAmare | tra i 5 siti anche la spiaggia di Brancaleone

Questa mattina è partito il progetto Life TerrAmare in Calabria. Alla stessa iniziativa partecipano cinque siti, tra cui la spiaggia di Brancaleone. L’obiettivo è coinvolgere le comunità locali nella tutela delle coste, trasformandole in luoghi vivaci e sostenibili. La regione si impegna così in una sfida europea per un equilibrio tra conservazione e sviluppo.

Con il progetto Life TerrAmare si intende portare la Calabria dentro una sfida europea ed internazionale che unisce conservazione, comunità e sviluppo, trasformando le coste in luoghi vivi, responsabili e produttivi di futuro.È da questa visione che nasce dall'impegno dell'assessorato regionale.

