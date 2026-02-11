Parchi a Napoli su ruolo dei privati Santagada lancia rassicurazioni | ma è ancora scontro con ecologisti

L’assessore al Verde Vincenzo Santagada ha annunciato che i privati potranno partecipare alla manutenzione dei parchi di Napoli, ma non alla gestione. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti. Gli ecologisti criticano l’eventuale coinvolgimento dei privati, mentre Santagada rassicura sulla tutela del verde pubblico. Il regolamento è ancora in fase di approvazione e il dibattito resta aperto.

Tempo di lettura: 4 minuti Non gestione, ma "manutenzione". L'assessore al Verde Vincenzo Santagada lancia rassicurazioni sull'ingresso dei privati nel Regolamento del verde, ancora da approvare. Ma raccoglie i dubbi degli ambientalisti. Il modello richiamato dall'assessore comunale è "Adotta un'aiuola", progetto esistente dal 2011 a Napoli. Disciplina l'affidamento senza fini di lucro di spazi destinati a verde pubblico. È rivolto ad associazioni, enti o privati intenzionati a prendersi cura di un'isola verde. "Se esiste 'Adotta un'aiuola' per un'area aperta – si chiede Santagada -, perché non posso far adottare anche un parco di una municipalità a un'associazione, a una società, a un privato, a un ente del terzo settore?".

