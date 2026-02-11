Paraventi | Tutto confermato per l’Anfiteatro

Ancona si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura. La conferma arriva direttamente dagli organizzatori: l’Anfiteatro Romano sarà ancora protagonista degli eventi estivi del 2026. La città si sta già muovendo per allestire spettacoli e manifestazioni in uno dei luoghi più suggestivi e storici della zona.

Ancona si prepara a un’estate ricca di eventi culturali con una conferma importante: l’Anfiteatro Romano sarà ancora protagonista della stagione estiva 2026. L’assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi, ha rassicurato sulla continuità di diverse iniziative, dal festival Tau a Popsophia, passando per concerti live, nonostante la perdita di UlisseFest e l’interruzione dei concerti all’Arena sul Mare. La programmazione, seppur in fase di definizione, promette di animare la città marchigiana con un ricco calendario di spettacoli. La conferma dell’Anfiteatro Romano come fulcro della stagione estiva arriva dopo un periodo di incertezza, segnato dalla scomparsa di due eventi di rilievo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Anfiteatro Romano Cantiere di via Anfiteatro, la vicesindaca Scavuzzo contro i pm: "Per il Consiglio di Stato era tutto regolare" L'articolo analizza la posizione della vicesindaca Scavuzzo riguardo al cantiere di via Anfiteatro, in contrasto con le valutazioni dei pm e del gip. Uno scontro senza paraventi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Anfiteatro Romano Argomenti discussi: Paraventi: Tutto confermato per l’Anfiteatro. Paraventi: Tutto confermato per l’AnfiteatroL’assessore assicura la conferma di diversi festival: dal Tau a Popsophia passando per i concerti live. msn.com La Galleria YAKY Antiquariato Giapponese è non solo.. Paraventi giapponesi dal Cinquecento ai giorno nostri e non solo … Un vero mondo con 500 m2 di esposizione da più di 30 anni nella capitale. autenticità- accurata selezione - tutto certificato con conse - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.