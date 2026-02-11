Paraventi | Tutto confermato per l’Anfiteatro

Ancona si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura. La conferma arriva direttamente dagli organizzatori: l’Anfiteatro Romano sarà ancora protagonista degli eventi estivi del 2026. La città si sta già muovendo per allestire spettacoli e manifestazioni in uno dei luoghi più suggestivi e storici della zona.

Ancona si prepara a un’estate ricca di eventi culturali con una conferma importante: l’Anfiteatro Romano sarà ancora protagonista della stagione estiva 2026. L’assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi, ha rassicurato sulla continuità di diverse iniziative, dal festival Tau a Popsophia, passando per concerti live, nonostante la perdita di UlisseFest e l’interruzione dei concerti all’Arena sul Mare. La programmazione, seppur in fase di definizione, promette di animare la città marchigiana con un ricco calendario di spettacoli. La conferma dell’Anfiteatro Romano come fulcro della stagione estiva arriva dopo un periodo di incertezza, segnato dalla scomparsa di due eventi di rilievo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

