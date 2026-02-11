Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati paparazzati di nuovo, questa volta tra coccole, baci e gesti di affetto. La coppia si trovava a Lugano, città dove il pilota vive, e le foto pubblicate su Instagram da Diva e Donna mostrano tutta la complicità tra loro. Dopo settimane di silenzio, gli scatti confermano che tra Iannone e la showgirl spagnola c’è ancora passione.

Diva e Donna, oggi, 11 febbraio, ha pubblicato su Instagram uno scatto di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme a Lugano, città dove il pilota vive. Nell’immagine Iannone abbraccia Morales da dietro, stringendola a sé mentre le bacia la nuca. Lei si lascia avvolgere, intrecciando le braccia alle sue, il volto girato per accogliere quel gesto tenero. Un’immagine che sembra parlare, e molto, più di tante dichiarazioni. Finalmente delle immagini inconfutabili che sembrano porre la parola fine su sospetti e commenti a mezza bocca: l’attrice spagnola e il motociclista si abbracciano teneramente davanti al lago di Lugano, luogo che ha ispirato anche famose ballate d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paparazzati Iannone e Rocío Muñoz Morales, questa volta tra coccole, baci e passione: la foto che conferma

Approfondimenti su Iannone Rocío

Nelle ultime ore, sono state diffuse immagini che mostrano Iannone e Rocio Munoz Morales insieme durante la notte.

Recentemente, Andrea Iannone ha commentato una foto di Rocio Munoz Morales su Instagram, rafforzando la loro vicinanza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Iannone Rocío

Argomenti discussi: Rocio Munoz Morales rompe il silenzio: Il tradimento di Raoul? L’ho scoperto come voi; Elodie e Andrea Iannone: Rocío Muñoz Morales spiega come stanno davvero le cose; Andrea Iannone, il fiuto per il gossip; Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sul tradimento di Raoul Bova e rivela su Andrea Iannone..

Rocio Morales, scoppia la passione con Andrea Iannone: le foto della paparazzataRocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono stati beccati insieme a Lugano. I due hanno una relazione, le foto non lasciano dubbi. donnaglamour.it

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone paparazzati in un momento di passione a Lugano: guardaRocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono una nuova coppia. L'attrice 37 enne e il pilota, 36 anni, sono stati paparazzati a Lugano dove Iannone vive. Il settimanale 'Diva e Donna' ha pubblicato gli ... gossip.it

Andrea Iannone ha commentato la foto di Rocio Munoz Morales pubblicata sui social. Un gesto che conferma la vicinanza tra i due, paparazzati da Chi all’uscita di un relais a 5 stelle. - facebook.com facebook