Papà nell'incendio ha perso 40 anni di lavoro ma la sua forza mi rende orgogliosa di lui

Martina Boselli racconta la tragedia del padre, Antonio, che ha perso tutto nell'incendio divampato sul corso Secondigliano. La donna dice che, nonostante tutto, la forza di suo padre la rende orgogliosa. Antonio, proprietario della pizzeria

Martina Boselli, figlia di Antonio, ha raccontato la tragedia del padre che, come i proprietari della pizzeria "Benvenuti al Sud" e diversi residenti, ha perso tutto con l'incendio sul corso Secondigliano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Benvenuti al Sud

Cristel Carrisi si prepara a celebrare il suo 40º compleanno il prossimo 25 dicembre, con una festa in programma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

50 Easy English Conversations for Beginners | Real Life Dialogues (A1-A2)

Ultime notizie su Benvenuti al Sud

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans Montana, il papà di Chiara Costanzo: Questa ferita non si rimarginerà mai; Lutry, il borgo svizzero di 10mila abitanti in cui vivevano nove vittime del rogo di Crans-Montana. Un papà: L'inchiesta procede solo grazie all'Italia; Ha 5 anni e un papà detenuto: quell’abisso di umanità tra San Vittore e Opera.

Papà nell’incendio ha perso 40 anni di lavoro ma la sua forza mi rende orgogliosa di luiMartina Boselli, figlia di Antonio, ha raccontato la tragedia del padre che, come i proprietari della pizzeria Benvenuti al Sud e diversi residenti ... fanpage.it

Elsa si è svegliata dal coma e ci ha riconosciuto. La commozione del papà tre settimane dopo l’inferno di Crans-MontanaZurigo, 22 gennaio 2026 – Elsa si è svegliata e la stanza dell’ospedale di Zurigo dove è ricoverata dalla notte di Capodanno ora ce la immaginiamo un po’ meno buia. C’è una luce in fondo al tunnel che ... quotidiano.net

#adi #papà #nonconvivente Il padre non convivente deve essere dichiarato nell'ISEE del figlio minorenne, anche se non vive con la madre e non sono sposati. I redditi di entrambi i genitori sono inclusi per determinare le prestazioni agevolate. Il genitore no - facebook.com facebook