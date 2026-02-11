Papa | L' Europa trovi una nuova unità

Questa mattina, in Aula Paolo VI, papa Francesco ha chiesto all’Europa di ritrovare un nuovo senso di unità. Durante l’udienza generale, davanti a circa 7mila persone, il Papa ha sottolineato come spesso le parole siano vuote e prive di significato reale. “Viviamo circondati da tante parole, ma quante sono vuote”, ha detto, invitando a un impegno concreto per superare le divisioni e rafforzare i legami tra i paesi europei.

11.15 Udienza generale in Aula Paolo VI per Leone XIV,in una sala gremita da 7mila persone. "Viviamo circondati da tante parole, ma quante sono vuote. La Parola di Dio è l'unica sempre nuova". Poi: tornare a opera dei santi Cirillo e Metodio Apostoli degli Slavi e patroni d' Europa per "nuova unità " del continente oltre tensioni,divisioni,antagonismi Tredici anni fa oggi, Benedetto XVI scriveva:"Ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma,Successore di S.Pietro".

