Paolo sbranato a morte da tre rottweiler è arrivata la sentenza shock

Due anni dopo la tragedia di Manziana, il Tribunale di Civitavecchia ha emesso la sentenza sul caso dei tre rottweiler. Paolo Pasqualini, 39 anni, è stato sbranato mentre faceva jogging, e questa mattina sono state rese note le decisioni dei giudici. La comunità aspetta con ansia, mentre le autorità si preparano a comunicare i dettagli ufficiali della sentenza.

A due anni esatti dalla tragedia che ha sconvolto la comunità di Manziana, il Tribunale di Civitavecchia ha emesso il suo verdetto sulla morte di Paolo Pasqualini, il trentanovenne sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging. I proprietari degli animali, Patrizio Pintus e la compagna Giovanna Minelli, sono stati condannati a un anno di reclusione — con il beneficio della pena sospesa — e al pagamento di un risarcimento di 50 mila euro ciascuno per i familiari della vittima. La sentenza, tuttavia, ha riacceso il dolore e l’indignazione dei parenti, che vedono in questa decisione una risposta troppo debole rispetto alla brutalità dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il caso di Paolo Pasqualini, sbranato dai rottweiler, è al centro del servizio di Mi manda Rai Tre.

Paolo Pasqualini racconta un episodio tragico con parole semplici e dirette.

Argomenti discussi: Civitavecchia, il processo ai padroni dei tre rottweiler che sbranarono il runner Paolo Pasqualini. Per quanto tempo li lasciarono a digiuno?; Cani pericolosi, la lista nera di Priscilla Pasqualini, sorella del runner sbranato: Akita, pitbull, dogo e rottweiler tra i primi 20; Runner sbranato a Manziana, dossier Tipam sulle aggressioni canine: 49mila casi e un indice di rischio.

