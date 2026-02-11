Pantere di Conegliano già prime in A1 | le Olimpiadi le attendono

La squadra di Conegliano continua a dominare il campionato di pallavolo A1 e si prepara a un grande appuntamento: le Olimpiadi. La squadra, già prima in classifica, ha vissuto un momento di festa con lo staff e i presidenti, che l’hanno accompagnata in un tour per sentire l’atmosfera delle prossime Olimpiadi. Una conferma della crescita e delle ambizioni di questa formazione.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, la squadra sarà ospite di Casa Veneto, spazio istituzionale di Regione Veneto, partner di Prosecco DOC Imoco Volley. Dopo la visita, saranno scattate le foto di rito, verranno prodotti contenuti per i canali social e si terrà un incontro con l'Assessore Giuliano Vantaggi, concluso da un brindisi a base di Prosecco DOC. Nel contesto della Regular Season di Serie A1 Tigotà, l'imoco conelegiano si prepara ad affrontare Il Bisonte Firenze. Tre giornate alla fine della Regular Season: si torna subito in campo! La Regular Season della Serie A1 Tigotà va verso il giro di boa, con tre giorni che separano le ultime gare dalla.

