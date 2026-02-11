PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026 | CUORI TRIPLICA PER FAR SPAZIO ALLE OLIMPIADI

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, prevista per domenica 22 febbraio, sarà trasmessa su Rai1 invece che su Rai2. Per questo motivo, il pubblico potrà seguire il finale della serie

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 15 al 21 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (46) 1ªTv L: Cuori 3 (56) 1ªTv M: Cuori 3 (66) 1ªTv M: Fabrizio De Andrè: Principe Libero G: Don Matteo 15 (710) 1ªTv V: L’Eredità: Sfida Tra Giganti (12) S: L’Eredità: Sfida Tra Giganti (22) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Taratata (22) M: Colpa dei Sensi (33) 1ªTv M: Una Nuova Vita (44) 1ªTv G: Striscia La Notizia (55) V: Io Sono Farah 1ªTv S: C’è Posta per Te (79) La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi (domenica 22 febbraio) è stata spostata da Rai2 a Rai1, pertanto Cuori saluta il pubblico con un triplo appuntamento. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Da venerdì 8 febbraio, le Olimpiadi Invernali riempiranno i palinsesti televisivi italiani.

