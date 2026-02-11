Palermo tra Governo e Regione stanziati €684mln dopo ciclone e frana Niscemi Controcorrente | Burocrazia lenta subito €10mln con ddl - DOCUMENTO

Il governo e la Regione hanno messo insieme più di 684 milioni di euro per aiutare la Sicilia a riprendersi dai danni causati da cicloni e frane. Sono circa 33 milioni arrivati dallo Stato e altri 651 milioni dalla Giunta Schifani. In città come Niscemi, si aspettano subito interventi concreti, ma il problema resta la burocrazia lenta. Controcorrente chiede di approvare al più presto un ddl per sbloccare subito 10 milioni di euro e accelerare i lavori.

Sono oltre €600 milioni i soldi messi a disposizione dal Governo (€33 milioni) e dalla Giunta Schifani (€651 milioni circa) per riparare ai danni subiti dalla Sicilia nelle ultime settimane, tra smottamenti e cicloni. Ma in attesa di decreti attuativi, all'ARS è proposto un nuovo ddl per rompere gli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palermo, tra Governo e Regione stanziati €684mln dopo ciclone e frana Niscemi, Controcorrente: "Burocrazia lenta, subito €10mln con ddl" - DOCUMENTO

