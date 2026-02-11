Palermo rinforzo a centrocampo | Dennis Johnsen dalla Cremonese punta a libertà tattica e continuità in rosanero

Palermo ha ufficializzato l’ingaggio di Dennis Johnsen, proveniente dalla Cremonese. Il centrocampista norvegese si è unito ai rosanero con l’obiettivo di offrire maggiore libertà tattica e continuità alla squadra di Fabio Inzaghi, in vista delle prossime partite.

Palermo accoglie Dennis Johnsen, il centrocampista norvegese arrivato a rinforzare la squadra di Fabio Inzaghi nel mercato di riparazione invernale. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, 11 febbraio 2026, a Torretta, dove il giocatore ha espresso entusiasmo per la sua nuova avventura in rosanero, sottolineando l’importanza della libertà tattica che gli sarà concessa in campo. L’arrivo di Johnsen rappresenta un’iniezione di qualità per il Palermo, reduce dal pareggio ottenuto nella trasferta di Genova. Il calciatore, proveniente dalla Cremonese, ha espresso la sua felicità per l’opportunità di vestire la maglia di una società storica come quella palermitana, elogiando il calore dei tifosi e l’ambiente positivo che ha percepito fin dalle prime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Rinforzo

Il Palermo annuncia ufficialmente l’ingaggio di Dennis Johnsen.

Dennis Johnsen si è presentato ufficialmente al Palermo, dichiarando di preferire un ruolo libero in campo.

