Palermo lutto per Denise Lo Cascio | indagini sull’intervento per otite e sospetto di epatite fulminante

Palermo piange la morte di Denise Lo Cascio, la giovane di 20 anni deceduta mercoledì dopo un intervento all’orecchio. La ragazza è stata ricoverata per dodici giorni, in seguito a un’operazione che si è complicata. Le autorità hanno aperto un’indagine per capire cosa sia andato storto, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla causa della sua morte. Le famiglie e gli amici sono sotto shock, mentre si attendono risposte dagli esami e dalle verifiche in corso.

La tragica scomparsa di Denise Lo Cascio: indagini in corso dopo un intervento all'orecchio. Denise Lo Cascio, giovane palermitana di vent'anni, è deceduta mercoledì 11 febbraio 2026, dopo un ricovero durato dodici giorni, iniziato in seguito a un intervento chirurgico per un'infezione all'orecchio. La famiglia della ragazza ha espresso il desiderio di accertare le cause del decesso e la magistratura ha disposto il sequestro della cartella clinica per effettuare le necessarie verifiche. La vicenda si è consumata tra il Policlinico e l'Ismett di Palermo, dove Denise era stata trasferita d'urgenza a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni.

