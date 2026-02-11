Palermo 2026 | Michelucci racconta la Miami Showband e i Troubles un dramma irlandese tra musica e conflitto
Riccardo Michelucci racconterà a Palermo la storia della Miami Showband e dei Troubles, un dramma irlandese tra musica e violenza. L’autore presenterà il suo nuovo libro, “Il giorno in cui morì la musica”, il 24 febbraio al Cre.Zi.Plus. Un evento che rivela come le note e il conflitto si siano intrecciati in un capitolo oscuro della storia irlandese.
Riccardo Michelucci presenterà il suo ultimo libro, “Il giorno in cui morì la musica”, al Cre.Zi.Plus di Palermo il 24 febbraio 2026. L’incontro, con ingresso, sarà un’occasione per approfondire la storia della Miami Showband irlandese e le complesse dinamiche dei Troubles, conflitto che lo scrittore ha ampiamente studiato e documentato. Palermo si prepara ad accogliere un evento che promette di essere più di una semplice presentazione letteraria. Il 24 febbraio, presso gli spazi del Cre.Zi.Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa, Riccardo Michelucci, figura di spicco nel panorama degli esperti di storia e cultura irlandese, porterà all’attenzione del pubblico il suo ultimo lavoro: “Il giorno in cui morì la musica”.🔗 Leggi su Ameve.eu
