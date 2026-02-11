Palermo 2026 | Michelucci racconta la Miami Showband e i Troubles un dramma irlandese tra musica e conflitto

Riccardo Michelucci racconterà a Palermo la storia della Miami Showband e dei Troubles, un dramma irlandese tra musica e violenza. L’autore presenterà il suo nuovo libro, “Il giorno in cui morì la musica”, il 24 febbraio al Cre.Zi.Plus. Un evento che rivela come le note e il conflitto si siano intrecciati in un capitolo oscuro della storia irlandese.

