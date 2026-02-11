Palabras & Copas - Aperitivo & conversación en español

Venerdì sera, una quindicina di appassionati di spagnolo si sono ritrovati in un locale per l’evento “Palabras & Copas”. Per due ore, tra un sorso e una chiacchiera, hanno praticato la lingua in modo informale, scambiandosi idee e aneddoti. L’obiettivo era migliorare il loro spagnolo senza noie, divertendosi e incontrando persone con lo stesso interesse. L’atmosfera era rilassata e coinvolgente, perfetta per chi vuole dare più colore alle proprie conversazioni in lingua straniera.

Vuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po' di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in compagnia e con un buon aperitivo?Gli aperitivi de Conversación en Español sono quello che fa per te!Due ore di conversazione libera e guidata

