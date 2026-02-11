Ostia Antica riemerge il palazzo dei vescovi | un complesso del IV secolo racconta la svolta del cristianesimo

A Ostia Antica è stato scoperto un complesso del IV secolo che si pensa fosse il palazzo dei vescovi. Gli archeologi hanno portato alla luce ambienti di rappresentanza, spazi residenziali e aree amministrative che un tempo servivano alla comunità cristiana. La scoperta apre una finestra sulla vita religiosa e sociale di quel periodo e mostra come il cristianesimo abbia iniziato a strutturarsi anche in questa zona.

Ostia, 11 febbraio 2026 – A Ostia Antica è tornato alla luce un palazzo episcopale del IV secolo, con ambienti di rappresentanza, spazi residenziali e aree amministrative connesse alla comunità cristiana. Un ritrovamento che, oltre al valore archeologico, illumina un passaggio storico decisivo: la trasformazione del cristianesimo da culto perseguitato a istituzione capace di incidere sugli assetti urbani e sul linguaggio del potere. Dove si trova il complesso e perché si è conservato. L’area di scavo è nel Parco archeologico di Ostia Antica, ai margini sud-orientali dell’antica città, dove la prima cattedrale di Ostia era già stata individuata da prospezioni e saggi mirati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Catania, un'epigrafe funeraria scoperta di recente svela le radici del cristianesimo in città.

