Osimo dice addio ai piccioni | rapaci in azione per un centro storico più pulito e decoroso Interventi per un anno

Osimo ha iniziato una campagna contro i piccioni nel centro storico. Per un anno, falconieri e rapaci addestrati tengono lontani gli stormi, puntando a rendere le strade più pulite e più belle. La città ha deciso di usare metodi naturali per ridurre il problema, evitando interventi chimici o drastici. La misura mira anche a migliorare l’aspetto del centro e a mantenere l’ambiente più salubre.

Osimo ha dato il via a un innovativo programma di contenimento dei piccioni nel centro storico, impiegando falconieri e rapaci addestrati per disabituare gli stormi alla frequentazione delle aree urbane. L’iniziativa, partita ieri, prevede 24 interventi nel corso di un anno, con un investimento di 15mila euro da parte dell’amministrazione comunale, e mira a ridurre la presenza di piccioni e storni, con conseguente miglioramento del decoro urbano e dell’igiene pubblica. La sindaca di Osimo, Michela Glorio, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, evidenziando come il problema della presenza di piccioni sia particolarmente sentito dai residenti del centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, nel cuore di Osimo, i falconieri sono tornati sui tetti per catturare i piccioni che da settimane infestano il centro storico.

