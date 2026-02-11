Gli atleti italiani hanno vinto due medaglie d’oro nello slittino a Cortina, sulla pista che Matteo Salvini aveva chiesto di realizzare. La soddisfazione è grande tra gli sportivi e i tifosi, che vedono i loro rappresentanti salire sul podio. La pista, inaugurata di recente, si è dimostrata all’altezza delle aspettative e ha regalato emozioni intense agli appassionati.

"Gli atleti italiani si fanno onore sulla pista di Cortina, lo Sliding Centre fortemente voluto da Matteo Salvini. Una doppia soddisfazione per la Lega, visto che il Vicepremier e Ministro è stato tra i pochi a credere nella possibilità di realizzarla nei tempi previsti. Una scommessa vinta davanti al mondo". Così fonti della Lega commentando l’oro nello slittino doppio femminile (Andrea Voetter e Marion Oberhofer) e nello slittino doppio maschile (Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner). In poche ore, infatti, è arrivato il secondo oro di giornata nel doppio maschile: dopo quello delle donne, il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Oro nello slittino, Lega: "Doppia soddisfazione, pista voluta da Salvini"

Questa mattina a Milano Cortina, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino doppio femminile.

Vötter e Oberhofer portano a casa l’oro nello slittino doppio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Lo slittino è d'oro a Milano Cortina 2026: chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon KainzwaldnerInnamorate della velocità e dello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la gara del doppio femminile che faceva il suo esordio olimpico. Sono passati pochi minuti e lo stesso è succes ... vanityfair.it

Milano Cortina 2026. Italia è doppio oro con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer nello slittinoVoetter-Oberhofer: Dedichiamo questo oro all'Italia L'Italia ha reso possibile costruire una pista così bella: crediamo che sia una grande soddisfazione per tutti. Dedichiamo questo oro all'Italia. msn.com

Le squadre di slittino doppio che vincono l’Oro sulla stessa pista a un’ora di distanza, ma sono Tamberi e Jacobs che festeggiano insieme l’Oro dell’alto e dei 100mt a Tokyo. - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 #GiochiOlimpiciInvernali2026 E' oroper @Esercito nello slittino doppio donne Bravissime #MarionOberhofer e #AndreaVoetter ! Un orgoglio per la Forza Armata, per la Difesa e per l'Italia. Il numero di medaglie d'oro per l'Italia sale a x.com