Oristano | Polizia potenziata arrivano quattro viceispettori per più sicurezza su strada e nel territorio

Oristano rafforza la sua presenza sul territorio. La polizia locale ha accolto quattro nuovi viceispettori, che aumentano il personale in servizio. L’obiettivo è rendere più sicure le strade e i quartieri della città. Da oggi, le forze dell’ordine saranno più presenti e pronte a intervenire rapidamente.

Oristano: Nuovi Viceispettori per un Presidio di Sicurezza Potenziato. L'incremento di personale nella Polizia di Stato di Oristano, con l'arrivo di quattro nuovi viceispettori, segna un passo importante nel rafforzamento della sicurezza sul territorio. L'assegnazione, divenuta operativa in data odierna, 11 febbraio 2026, risponde alla necessità di potenziare le attività di prevenzione e controllo, un tema cruciale per la comunità locale e per gli utenti della strada. La decisione, inserita nel contesto di una più ampia riorganizzazione degli organici della Polizia di Stato in Sardegna, è stata accolta con soddisfazione dal questore Giovanni Marziano, che ha espresso un augurio di buon lavoro ai neo-nominati.

