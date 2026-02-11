Orduna | La reazione della squadra resta l' unico aspetto positivo

La squadra di Montpellier HSC VB ha confermato la sua solidità battendo al Palais des Sports Chaban Delmas il match di Champions League contro Orduna. Nonostante le difficoltà, i giocatori hanno mantenuto alta la concentrazione e hanno portato a casa una vittoria importante. L’allenatore ha detto che la reazione della squadra resta l’unico aspetto positivo in una partita difficile.

nel match disputato al Palais des Sports Chaban Delmas, Montpellier HSC VB ha confermato la sua solidità in pool E della Champions League, imponendosi al termine di un tie-break estremamente combattuto contro cucine lube civitanova. la sfida ha mostrato due volti: una partenza aggressiva degli avversari e una risposta di carattere della squadra ospite, capace di portarsi avanti nel match decisivo ma costretta a lasciare il referto agli uomini di casa. il palazzetto francese ha accolto una gara intensa, in cui la formazione locale ha saputo rimontare una situazione sfavorevole, condizionata da una prima fase in cui la franchezza degli avversari ha trovato risposte dure. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Orduna: "La reazione della squadra resta l'unico aspetto positivo Approfondimenti su Montpellier HSC CHampions League Conegliano-Lodz 3-0: Santarelli e Chirichella commentano il momento positivo della squadra L’Imoco Conegliano si prende una vittoria netta contro il Lodz, vincendo 3-0 e chiudendo bene il girone della CEV Champions League. Udinese-Napoli, Di Lorenzo: “Non eravamo brillantissimi. C’è un aspetto positivo oggi” Giovanni Di Lorenzo ha commentato la sconfitta dell'Udinese contro il Napoli, evidenziando una condizione fisica non al massimo e analizzando gli aspetti della partita. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Montpellier HSC CHampions League Argomenti discussi: Champions League: la Lube cade al tie-break in Francia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.