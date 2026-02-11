Ordine | Milan la ‘sòla’ Mateta evitata grazie alla perizia di Mazzoni e alla dritta ricevuta da Tare

Il Milan ha evitato di prendere Jean-Philippe Mateta all’ultimo momento. La decisione è arrivata grazie alla prontezza di Mazzoni e a un consiglio di Tare. Il club rossonero ha preferito non rischiare e ha optato per altre soluzioni, lasciando il francese fuori dalla rosa. La vicenda ha tenuto banco negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine tutto si è risolto senza sorprese.

Il giornalista sportivo Franco Ordine, nell'editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è tornato sul mancato trasferimento - nell'ultima sessione invernale di calciomercato - di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan. Un'operazione, del valore di 35 milioni di euro, saltata perché - come si ricorderà - alle visite mediche il club rossonero ha riscontrato dei problemi importanti al ginocchio dell'attaccante francese classe 1997. Ecco cosa ha scritto Ordine a tal proposito. "Non è mancata nemmeno una puntata della stagione delle porte girevoli in occasione della finestra invernale del calciomercato con la trattativa a sorpresa, tessuta da Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic (con la collaborazione di Geoffrey Moncada), per Mateta, il centravanti del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine: “Milan, la ‘sòla’ Mateta evitata grazie alla perizia di Mazzoni e alla dritta ricevuta da Tare” Approfondimenti su Milan Mateta Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per quel giocatore. La possibile mossa di Tare per strapparlo alla concorrenza Calabria, SS19: frana evitata e salvataggio di un cane intrappolato grazie alla prontezza dell’Anas. Questa mattina sulla strada statale 19 in Calabria si è evitata una frana che avrebbe potuto causare problemi seri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milan Mateta Argomenti discussi: Il rumore fuori, l’ordine dentro: il Milan vince e vive il sogno; ORDINE, Volevate il bel gioco? Eccolo…; Ordine: Da Bologna arriva l’urlo del Milan. Brilla anche Nkunku; Il rumore fuori, l’ordine dentro: il Milan vince e vive il sogno. Mercato Milan, retroscena clamoroso: Tare ha cambia tutto su Mateta. Ecco cosa è successo e la ricostruzioneMercato Milan, retroscena clamoroso: Tare ha cambia tutto su Mateta. Ecco cosa è successo e la ricostruzione Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con un colpo di scena che ha evitato ai ro ... calcionews24.com Cosa serve al Milan? Ordine: Un difensore e un'alternativa affidabile a SaelemaekersFranco Ordine, nel suo editoriale su Milannews.it, ha parlato così del mercato del Milan: Colgo una certa fibrillazione in vista della chiusura della finestra invernale di ... milannews.it «RETROSCENA ORDINE: "DIMENTICATE VLAHOVIC E KEAN, IL MILAN PUNTA UN 9 MISTERIOSO!". SPUNTA L'OSTACOLO PARATICI PER IL BOMBER VIOLA!» #Calciomercato #Milan #FrancoOrdine #Vlahovic #Kean #Ibrahimovic - facebook.com facebook Ordine attacca: “Di Paolo ancora col Milan dopo precedenti chiacchierati. A quante presenze vince una bambolina” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.