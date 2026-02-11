Opetaia e Glanton si contendono il titolo Zuffa prima della sentenza

Opetaia e Glanton si affrontano in una sfida che potrebbe decidere il futuro della categoria cruiserweight. La Zuffa Boxing ha messo in palio la cintura e ha organizzato un match che ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La vittoria potrebbe portare uno di loro a conquistare il titolo prima della sentenza ufficiale. La tensione cresce mentre i due si preparano sul ring, aspettando il fischio d’inizio.

Zuffa Boxing avanza con decisione nel definire la cintura e la collocazione della categoria cruiserweight, presentando un incontro che promette di segnare un punto di riferimento per questa epoca. L'annuncio riguarda una sfida chiave tra due pugili di alto profilo, destinata a determinare il primo campione under questa nuova gestione. L'attenzione è concentrata sull'impatto sportivo e sull'immediata legittimazione della cintura, più che su scadenze o iter legislativi. In Las Vegas, l'8 marzo, Jai Opetaia affronterà Brandon Glanton in una notte che decreterà il primo campione cruiserweight affidato a Zuffa Boxing.

