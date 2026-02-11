Operazione anticamorra dei Carabinieri di Caserta e della Dda di Napoli

Le forze dell’ordine di Caserta insieme alla Dda di Napoli hanno eseguito un’ampia operazione contro la camorra. Decine di uomini hanno perquisito diversi luoghi e sono state arrestate persone ritenute vicine alle organizzazioni criminali. L’intervento mira a smantellare una rete di illegalità che da tempo controlla il territorio. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre proseguono le indagini.

Camorra sotto assedio a Caserta: l'operazione dei Carabinieri e della Dda di Napoli. Un'ampia operazione condotta dai Carabinieri di Caserta, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli, ha scosso la provincia campana e segnato un duro colpo alle organizzazioni criminali operanti nel territorio. L'intervento, di cui sono state rese note le prime dettagliate informazioni, mira a smantellare le reti di esponenti della camorra attive nella provincia e nelle aree limitrofe, con un particolare sulle infiltrazioni negli appalti pubblici e nel tessuto economico locale. Le indagini, protrattesi per mesi, hanno permesso agli inquirenti di delineare un quadro preoccupante delle dinamiche criminali che operano nella provincia di Caserta, caratterizzato da una stretta connessione tra figure di spicco della camorra e imprenditori collusi.

