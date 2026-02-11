One ui 8.5 beta registra solo una parte dello schermo

Da alcuni utenti arriva la segnalazione che la beta di One UI 8.5 sui Galaxy S25 registra solo una parte dello schermo. La funzionalità di registrazione parziale dello schermo sembra ancora instabile e limitata, lasciando molti a chiedersi quando sarà completamente funzionante. Samsung sta lavorando per risolvere il problema, ma per ora, chi ha installato la beta deve accontentarsi di questa limitazione.

questa guida sintetizza l' arrivo della registrazione parziale dello schermo in One UI 8.5, disponibile in beta sui Galaxy S25. la funzione consente di acquisire solo una porzione della schermata o l'intera interfaccia, con rilevamento automatico della zona da registrare e, se necessario, la possibilità di definire manualmente l'area. il rilascio in beta anticipa un lancio stabile previsto per la serie S26, annunciato durante il Galaxy Unpacked di san francisco. one ui 8.5 beta: registrazione parziale dello schermo sui galaxy s25. la novità di one ui 8.5 introduce un'opzione di registrazione che permette di scegliere tra registrare l'intero schermo o una porzione selezionata.

