One Life stasera il film con Anthony Hopkins su Rai 1 | la trama

Un film che racconta la storia di un eroe della Seconda Guerra Mondiale, stasera su Rai 1 alle 21.45 One Life con Anthony Hopkins Questa sera va in onda su Rai 1 il film One Life che tratta la storia vera di Sir Nicholas Winton, che riuscì a condurre fuori dalla Cecoslovacchia 669 bambini ebrei prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale. E’ stato denominato per questo lo ‘Shindler britannico’. One Life è un film del 2023 ed ha anche ricevuto due nomination agli Oscar. Stasera la Rai celebra questa importante figura che è scomparsa nel 2015. One Life si sviluppa in due archi temporali: da una parte la storia è ambientata nel 1938 e dall’altra negli anni ’80. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

