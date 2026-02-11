one life la commovente storia vera di sir nicholas winton

Alcune storie sembrano troppo grandi per essere vere, e invece lo sono. One Life, film del 2023 del regista James Hawes, racconta una di queste: la storia di Sir Nicholas Winton, un uomo che, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, ha salvato centinaia di bambini ebrei dalla Cecoslovacchia occupata dai nazisti. Per anni, Winton non ne ha quasi mai parlato. Nessuna autocelebrazione, nessun bisogno di apparire come un eroe. Solo molto tempo dopo il suo gesto è venuto alla luce ed è stato riconosciuto per quello che era: straordinario. “One Life”, la storia vera di Sir Nicholas Winton. Nicholas Winton era un giovane banchiere inglese di origini ebraiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

