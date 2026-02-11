Omicidio Russo foto in carcere con il fratello | trasferiti entrambi

Il fratello di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno, finisce in carcere con Andrea Sirica, l’assassino. Entrambi sono stati trasferiti in celle separate. La foto pubblicata su Instagram, che mostra i due in cella, ha fatto molto discutere.

Sono stati trasferiti in due carceri diversi Andrea Sirica, assassino del panettiere di Sarno, Gaetano Russo, e il fratello Daniele, protagonisti della fotografia, scattata in cella, che è stata pubblicata su un profilo Instagram. Ad annunciarlo è stato il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un’immagine pubblicata sui social ha sollevato un polverone.

La famiglia di Gaetano Russo si trova di nuovo sotto i riflettori dopo la diffusione di una foto che ritrae Andrea Sirica, il presunto killer, insieme al fratello in carcere.

