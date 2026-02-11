Olly ha vinto Sanremo con l’autotune che serve per correggere le stonature A questo punto prendiamo venti persone a caso e facciamole cantare… Noi al Festival con La Terra dei Cachi per merito di Baudo | parla Elio

Elio contestano il modo in cui Olly ha vinto Sanremo, sottolineando che l’autotune ha aiutato a correggere le stonature. “Prendiamo venti persone a caso e facciamole cantare”, dice, e ricorda il suo passato al festival con La Terra dei Cachi, che attribuisce a Baudo. La polemica si accende, mentre i protagonisti commentano il risultato di quest’anno.

Quando Elio-Stefano Belisari parla delle ‘sue’ Storie Tese parte da La terra dei cachi, un pezzo sanremese che ci ricordiamo tutti, e al Corriere della Sera la racconta così: “Baudo ci pressava da almeno due anni. Non ne avevamo nessuna intenzione. Ma, alla fine cedemmo e ci dicemmo ‘ Andiamoci con un pezzo bruttissimo ‘ e decidemmo di fare la parodia dell’artista impegnato, mettendo insieme tutta una serie di luoghi comuni che sembrava impossibile fraintendere”. Il Festival della ‘svolta’ per la band perché, dice Elio, “ dopo la prima esibizione vidi le signore al super che mi guardavano come mai prima “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Olly ha vinto Sanremo con l’autotune che serve per correggere le stonature. A questo punto prendiamo venti persone a caso e facciamole cantare… Noi, al Festival con La Terra dei Cachi per merito di Baudo”: parla Elio Approfondimenti su Sanremo Elio Vincitori Sanremo Giovani 2025: ecco chi ha vinto e andrà al Festival di Sanremo 2026 Scopri i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025, che avranno l'onore di partecipare al Festival di Sanremo 2026. Napoletano vincitore al SuperEnalotto: quanto ha vinto con un punto 4SS e un punto 4 Una giocata vincente al SuperEnalotto a Napoli ha portato un premio di 52. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sanremo Elio Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata; La balorda nostalgia di Sanremo: Olly torna al Festival da ospite; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Sanremo, Pinuccio sbarca al festival con un podcast: l'anno scorso la profezia su Olly vincitore. Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston per l’edizione 2026 della kermesse.Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il video ... amica.it Canzoni vincitrici Sanremo: chi ha vinto il Festival negli ultimi 10 anniLe canzoni vincitrici Sanremo degli ultimi 10 anni ci mostrano come è cambiata la musica italiana, alternando cantanti famosi a nuovi nomi capaci di ... donnesulweb.it Ci stiamo preparando ad una nuova avventura direzione Festival della Canzone Italiana Sanremo Uno dei momenti belli - la mia intervista a Olly - in ricordo del vincitore della scorsa edizione vissuta insieme ai miei compagni di avventura Wladimiro Wlady Tal - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.