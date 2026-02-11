Un’altra medaglia d’oro per l’Italia nello slittino maschile. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, entrambi carabinieri, vincono in rimonta con un tempo di 1’45”086, battendo Stati Uniti e Austria. La vittoria arriva poco dopo quella delle azzurre Voetter e Oberhofer, regalando un’altra gioia ai tifosi italiani.

Un’altra pagina di storia: dopo nemmeno mezz’ora dalla vittoria della medaglia d’oro delle azzurre Voetter e Oberhofer, è arrivata una splendida medaglia d’oro in rimonta dalla coppia azzurra formata da Emanuel Rieder, carabiniere di Bressanone e Simon Kainzwaldner, carabiniere di Bolzano, con il tempo di 1’45”086 davanti Stati Uniti e Austria. Come è arrivato l’oro. Veloci, puliti, senza sbavature ma attardati soltanto di pochissimo, al termine della prima manche gli azzurri hanno fatto segnare il terzo tempo con 52”499” attardati soltanto di 17 millesimi dalla coppia di testa americana composta da Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa (Usa) e di 4 millesimi dalla coppia austriaca formata da Thomas Steu e Wolfgang Kindl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olimpiadi, slittino maschile: che oro in rimonta!

Approfondimenti su Olimpiadi Slittino

Questa mattina si sono svolte le ultime due manche dello slittino maschile, con gli italiani in gara che sperano di salire sul podio.

Questa mattina si sono svolte le prime due manche dello slittino singolo maschile, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

Ultime notizie su Olimpiadi Slittino

Argomenti discussi: Dominik Fischnaller, slittino: quando gareggia, programma e orari del singolo · Olimpiadi Milano Cortina 2026; A che ora lo slittino oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma prime due manche singolo maschile, streaming, italiani in gara; Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma e dove vederlo; Fischnaller bronzo nello slittino, che impresa! Tutti in piedi per l'uomo da Maranza!.

Olimpiadi in diretta LIVE, l’Italia vince l’oro nello slittino sia maschile che femminile. Stasera il curlingGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina, i risultati di oggi: due ori all’Italia dallo slittino doppioLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro slittino doppio ad azzurre Voetter-Oberhofer ... tg24.sky.it

Pazzesca medaglia d’oro nello slittino doppio femminile che ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi invernali. Tingendosi di azzurro grazie alla stupenda vittoria di Andrea Vötter e Marion Oberhofer le due italiane che hanno stampato il tempo migliore, riscriv - facebook.com facebook

L'Italia si prende il 1° oro della storia delle Olimpiadi Invernali nello slittino doppio femminile, disciplina debuttante in questa edizione 2026 di Milano-Cortina. Prestazione straordinaria delle azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer, che chiudono davanti a G x.com