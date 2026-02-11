Olimpiadi per Casse è l’ultima chiamata Franzoni e Paris per l’oro

Da ecodibergamo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Casse si gioca tutto alle Olimpiadi. L’atleta bergamasco, ormai agli ultimi metri della carriera, cerca la medaglia che potrebbe cambiare tutto. Franzoni e Paris, già medagliati in discesa, sono pronti a sfidare di nuovo gli svizzeri. La competizione si fa calda e l’aria tesa.

SUPERG UOMINI. Il bergamasco d’adozione è una mina vagante in crisi Gli altri due azzurri, già medagliati in discesa, sfidano ancora gli svizzeri Ultima chiamata per Mattia Casse mercoledì mattina ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con il SuperG che alle 11,30 (Rai2 e Eurosport) sulla Stelvio di Bormio conclude le gare veloci dello sci alpino. Un tracciato il cui manto nevoso sta creando qualche problema di troppo al 35enne valsusino che a Bergamo consideriamo «nostro» in quanto ormai da oltre dieci anni risiede nella nostra provincia: «Non riesco a trovare la lettura per questa neve - confessava al termine della discesa per la Team Combined - e al momento non ce la faccio a fare meglio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

