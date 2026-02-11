Olimpiadi Pattinaggio | reclamo Giappone cosa è successo con le lame

Il Giappone ha presentato un reclamo ufficiale dopo le lamentele sulle lame dei pattinatori. La disputa riguarda le valutazioni in gara e potrebbe influenzare le prossime competizioni. La tensione tra le squadre si fa sentire mentre si aspettano chiarimenti dagli organizzatori.

Il pattinaggio artistico è stata una delle prime discipline ad inaugurare il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la gara a squadre, che ha regalato subito spettacolo. Tuttavia non sono mancate le polemiche soprattutto fuori dal ghiaccio. A conquistare la medaglia d’argento a squadra è stato il Giappone, che ha chiuso il team event alle spalle degli Stati Uniti e davanti all’Italia, protagonista di una prova solida che ha stupito anche i tifosi azzurri. Se sul piano tecnico la competizione si è sviluppata senza particolari contestazioni per i punteggi assegnati dai giudici, tuttavia l’attenzione si è spostata sulla cerimonia di premiazione.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Giappone ha vinto la medaglia d’argento nel pattinaggio artistico a squadre.

Dopo la finale della staffetta mista di short track alle Olimpiadi, si torna a parlare di quello che è successo dietro le quinte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Il curioso reclamo del Giappone contro il podio di Milano-Cortina: Superficie simile all'asfalto; Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: chi sono i portabandiera di tutte le nazioni. Lara Colturi simbolo d’Albania; Italiani in gara oggi alle Olimpiadi (mercoledì 11 febbraio): orari, tv, programma, streaming; Tatsuya Shinhama ha paura al Villaggio Olimpico di Milano: Atmosfera spaventosa, non esco di notte.

Scoppia una polemica nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi: arriva il reclamo al Giappone. Cos’è successo alle lame?Il Giappone ha conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre che ha aperto il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

Olimpiadi invernali 2026, protesta Giappone per pattini danneggiati dal podio ruvidoLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali 2026, protesta Giappone per pattini danneggiati dal podio ruvido ... tg24.sky.it

A chiudere la giornata la gara di corto nel pattinaggio artistico con un grande Grassl https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-sci-hockey-thriatlon-programma-gare-10-febbraio/ #olimpiadi #milanocortina - facebook.com facebook

La passione dei Paesi Bassi per il pattinaggio (che alle Olimpiadi porta tante medaglie) ha radici antiche. Qui un dipinto del 1605 di Hendrick Avercamp (museo ©Mauritshuis). L’Eerste Friese Schaatsmuseum di Hindeloopen custodisce la più grande collezio x.com