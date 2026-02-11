Dopo la sua prima esibizione alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Maxim Naumov ha tirato fuori una vecchia foto con i genitori, morti in un incidente aereo. Il pattinatore statunitense ha mostrato lo scatto: lui da bambino sul ghiaccio, mano nella mano con Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campioni del mondo di coppia. Quel ricordo ha colpito tutti, mentre lui rivolgeva lo sguardo al cielo, forse in segno di memoria e rispetto.

Una foto con mamma e papà, poi lo sguardo rivolto al cielo. Al termine della sua prima esibizione alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il pattinatore statunitense Maxim Naumov ha mostrato uno scatto di quando era bambino: pattini ai piedi, sul ghiaccio, mano nella mano con i suoi genitori, gli ex campioni del mondo di coppia Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, scomparsi tragicamente il 29 gennaio 2025 in un incidente aereo negli Stati Uniti. «Mi hanno ispirato fin dal primo giorno, da quando siamo saliti sul ghiaccio insieme», ha raccontato Naumov, visibilmente commosso, dopo la gara. Il pattinatore Usa: «Guardate cosa siamo riusciti a fare».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Naumov Pattinaggio

Maxime Naumov ha commosso il pubblico con una performance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Naumov ha commosso il pubblico con una foto dei genitori morti in un incidente aereo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Naumov Pattinaggio

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, la storia di Maxim Naumov: dal disastro aereo dei genitori alle Olimpiadi; Le mostre e gli eventi da non perdere durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi, Naumov mostra la foto dei genitori morti in un disastro aereo. La storia del pattinatore Usa: «Guardate cosa abbiamo fatto»Dopo l’esibizione a Milano-Cortina, il pattinatore statunitense ha mostrato l’immagine di Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex campioni del mondo di coppia: «Erano con me» ... open.online

Maxim Naumov commuove il palaghiaccio ricordando i genitori: Mamma, papà, questo è per voiIl pattinatore statunitense ha reso omaggio ai genitori Vadim Naumov e Evgenia Shishkova, campioni del mondo del 1994, morti nell’incidente aereo sul Potomac lo scorso anno ... sport.quotidiano.net

Lui è Maxim Naumov, pattinatore artistico su ghiaccio statunitense. Naumov ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi invernali quest'anno, ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Nel corso della sua performance, al suo fianco c'erano anche Evgenia Shishkova e Vla - facebook.com facebook

Milano-Cortina,la storia di Maxim Naumov:dal disastro aereo dei genitori alle Olimpiadi.L’atleta è stato convocato nella squadra di pattinaggio di figura degli Usa un anno dopo la tragica morte a Washington DC del padre e della madre,che nel 1994 erano stat x.com